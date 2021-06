Gol Pandev: nella storia della Macedonia del Nord e degli Europei

Goran Pandev ancora di più nella storia della Macedonia del Nord: l’attaccante recordman di presenze e gol con la Nazionale, trova la prima rete agli Europei nella storia della selezione con un gollonzo tutto da ridere.

Non solo perché Pandev è il secondo giocatore più anziano a segnare ad un Europeo: come riporta Giuseppe Pastore, è dietro solo ad Ivica Vastic, ex Austria, in gol a Euro2008.