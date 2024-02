Gol Immobile, il tiro interrompe la statistica horror: 5 tempi senza un tiro in porta!

Gol Immobile, il tiro del capitano ha interrotto una statistica negativa per la sua Lazio: erano 5 i tempi senza un tiro in porta

Il rigore di Immobile nel finale di gara di Atalanta Lazio ha interrotto una striscia negativa che per i biancocelesti durava da ormai 5 tempi.

Per i due contro Inter e Napoli, e per il primo con gli orobici, infatti, i biancocelesti non erano mai riusciti a fare un tiro in porta.