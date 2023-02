Gol di Immobile col Cluj? Arrivano i complimenti di Maccarone

Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli, ha elogiato Ciro Immobile per il gol contro il Cluj e speso belle parole anche per Sarri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Maccarone ha parlato così del gol di Immobile in Lazio-Cluj:

«Mi sono rivisto in Ciro, stessa girata. Di gol così ne avrò segnati 3-4. Provavamo la soluzione in settimana e la applicavamo in base a come si mettevano gli avversari. Batteva Valdifiori, mi ha chiamato stamattina. Per me è stato importante, in quegli anni volevo quasi smettere, mi fece tornare la voglia di giocare».