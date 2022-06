Goal of the season Lazio, quattro i gol in corsa – VIDEO

Continuano sui social le votazione per il Goal of the season della Lazio: quattro le reti rimaste in corsa per la vittoria finale

Si tratta delle reti di Pedro contro il Napoli, di Zaccagni contro il Porto, di Felipe Anderson con il Cagliari e di Milinkovic con l’Udinese. Chi la spunterà? A decidere saranno i tifosi.