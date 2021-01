Gnabry avvisa la Lazio: «Vogliamo vincere ancora la Champions»

L’attaccante del Bayern Monaco Gnabry ha parlato della Champions League, dichiarando che resta il loro obiettivo. Le sue parole

Serge Gnabry, attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ha parlato ai microfoni del Daily Mail della Champions League e delle ambizioni del club campione d’Europa. Agli ottavi, la squadra guidata da Flick incontrerà la Lazio. Le sue parole.

«Credo che l’obiettivo del Bayern Monaco sia quello di vincere ancora e perché no, possiamo fare come il Real Madrid (per 3 anni di fila, ndr). Penso che possiamo riuscirci».