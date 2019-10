Globe Soccer Awards, miglior direttore sportivo: anche Igli Tare tra i candidati

Il Globe Soccer Awards è arrivato alla sua undicesima edizione. L’importante evento, che prende in considerazione giocatori, arbitri, proprietari di club, direttori sportivi, allenatori, agenti e giovani talenti, è in programma il 29 dicembre presso il Madinat Jumeirah Resort di Dubai. I candidati sono stati scelti da una giuria internazionale di allenatori di calcio, direttori ed addetti ai lavori. Nella categoria ‘miglior direttore sportivo’, c’è anche il ‘nostro’ Igli Tare, insieme ad altri quattro dirigenti: Andrea Berta, Micheal Edwards, Eric Abidal e Marc Overmars.

