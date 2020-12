Globe Soccer Awards 2020: Immobile fuori dalla finale per il premio di giocatore dell’anno

Il 27 dicembre andranno in scena i Dubai Globe Soccer Awards che, insieme alla Dubai International Sports Conference, celebrerà le più grandi stelle del calcio mondiale e solo per quest’anno il miglior calciatore del secolo. Ciro Immobile era uno dei candidati al premio come giocatore dell’anno insieme a Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi, Mané, Gnabry, Marquinhos e Benzema.

Purtroppo l’attaccante della Lazio non è riuscito ad entrare nella finale e quindi non potrà vincere il suddetto premio, che sarà conteso tra Ronaldo, Messi e Lewandowski.

📜 Here are the finalists for the PLAYER OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and Robert Lewandowski

⁣⁣⁣⁠⁣

👉 Phase 2 starts today. VOTE now: https://t.co/ZFEV3ADLxv pic.twitter.com/VnQtc11ieF

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 8, 2020