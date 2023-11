Giulia Cecchettin, la bella iniziativa della Salernitana contro la violenza sulle donne in occasione della gara con la Lazio: i dettagli

Giulia Cecchettin, la curva del club campano espone un comunicato divulgando l’iniziativa che avverrà contro la Lazio

Ad aver sconvolto l’Italia in queste ultime ore è stata la tragica notizia della morte di Giulia Cecchettin, la quale è venuta mancare per colpa dell’ex fidanzato Filippo Turetta. A tal proposito in occasione della gara con la Lazio, la curva sud della Salernitana rende nota un importante iniziativa con un comunicato

COMUNICATO – No alla violenza sulle donne, allo stadio con segno rosso sul viso. Chi picchia una donna è un vigliacco. CHI PICCHIA UNA DONNA È UN ESSERE INSIGNIFICANTE. Chi picchia una donna va assolutamente condannato. Chi guarda assiste e si volta dall’altra parte, e chi non ha il coraggio di schierarsi è da considerare allo stesso modo: COMPLICE

Nessuna giustificazione, nessuna attenuante o scusante. LA CURVA SUD SIBERIANO aderisce convintamente alla “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Per la partita contro la Lazio chiediamo A TUTTI DI VENIRE ALLO STADIO CON UN SEGNO ROSSO SUL VISO,simbolo della campagna #unrossoallaviolenza