Giudice Sportivo, nessuna decisione su Correa e Lazzari. Il motivo

Nessuna decisione del Giudice Sportivo in merito a Correa e Lazzari. Ecco perché non ha deliberato sui due giocatori

Il Giudice Sportivo ha preso le decisioni in merito alla 29esima giornata, ma Correa e Lazzari non vengono menzionati. Al momento, infatti, Gerardo Mastrandrea ha deliberato solamente in merito a Bologna-Inter, Napoli-Crotone, Sassuolo-Roma e Torino-Juve, considerando che quattro delle suddette società giocheranno mercoledì per i recuperi. Non menzionata al momento la Lazio.

Correa e Lazzari sono stati entrambi espulsi nel corso del match contro lo Spezia e dunque salteranno con certezza la prossima giornata con il Verona. Si attendono eventuali nuove disposizioni.