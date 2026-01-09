Giudice Sportivo Lazio, deliberate le decisioni dopo il 19° turno! Squalifica in vista: le novità

Giudice Sportivo Lazio, è stata resa nota la decisione sui biancocelesti al termine del 19° turno di Serie A. Le ultime novità

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le delibere relative alla 19ª giornata di Serie A, nella quale la Lazio ha pareggiato per 2-2 contro la Fiorentina all’Olimpico. Le decisioni sono state assunte dal Gerardo Mastrandrea nella riunione del 9 gennaio 2026, con il supporto di Stefania Ginesio e del rappresentante A.I.A. Carlo Moretti. La gara ha visto alcuni episodi significativi che hanno portato a sanzioni per i giocatori e per la dirigenza biancoceleste.

Calciomercato Lazio, le squalifiche per Zaccagni e Bianchi

Tra i provvedimenti più rilevanti c’è la squalifica per una giornata effettiva di gara e una multa di €1.500,00 per Mattia Zaccagni, ala sinistra della Lazio, che è stato sanzionato per aver protestato nei confronti degli ufficiali di gara. La sanzione è stata aggravata dalla sua posizione di capitano della squadra e dalla sua quinta ammonizione stagionale, che lo ha fatto scattare in diffida.

A questi si aggiungono le ammonizioni per Luca Pellegrini e Matteo Cancellieri, rispettivamente alla terza sanzione del campionato, per comportamenti disciplinari durante il match contro la Fiorentina.

Calciomercato Lazio, novità per Bianchi: squalifica per il dirigente

Un’altra novità riguarda il dirigente della Lazio, Alberto Bianchi, che è stato squalificato per una giornata effettiva di gara. La sanzione è stata inflitta per un episodio avvenuto al termine del primo tempo, quando Bianchi ha rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Questo episodio ha portato a una sanzione diretta per il dirigente, che dovrà scontare la squalifica durante la prossima partita.

Calciomercato Lazio, le conseguenze delle sanzioni per la squadra

Le decisioni del Giudice Sportivo avranno delle ripercussioni sul prossimo impegno della Lazio in Serie A. La squalifica di Zaccagni priverà la squadra di uno degli uomini chiave, mentre quella di Bianchi coinvolge la dirigenza, ma non avrà un impatto diretto sul campo. Le ammonizioni per Pellegrini e Cancellieri sono invece da considerare come segnali di attenzione, dato che i due giocatori sono vicini a raggiungere la diffida.

LEGGI ANCHE: Futuro Isaksen, l’attaccante potrebbe partire in estate! La rivelazione