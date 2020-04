Calciomercato, Giroud sempre più vicino all’Inter: la situazione

L’Inter ha convinto Giroud: l’attaccante francese avrebbe scelto di trasferirisi a Milano, riducendosi anche l’ingaggio

Giroud ha scelto l’Inter. È quanto riferito sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: l’attaccante francese, corteggiatissimo dalla Lazio, avrebbe preferito i nerazzurri.

Il giocatore avrebbe chiesto alla società un triennale, dichiarandosi anche pronto a ridursi lo stipendio (scendendo a 6 milioni dagli 8 percepiti).

Il duo Ausilio-Marotta, sarebbe pronto ad offrirgli un biennale con opzione per il terzo anno: opzione da essercitare in base alle presenze o ai gol realizzati.

In casa Inter filtra ottimismo, la Lazio continua a guardarsi intorno…