Girone E, termina ufficialmente la prima giornata di Champions del girone della Lazio: la situazione dopo la prima partita

Termina ufficialmente la prima partita della fase a gironi della Lazio, con i biancocelesti che pareggiano in extremis contro l’Atletico Madrid. Oltre alla sfida di Roma è andata in scena la gara tra Feyenoord e Celtic con gli olandesi che vincono per 2-0

Feyenoord 3

Lazio 1

Atletico Madrid 1

Celtic 0