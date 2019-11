GIOVANILI Lazio, ecco il programma del weekend: i dettagli

Ecco il programma del weekend del Settore Giovanile biancoceleste

Sabato inizierà un altro weekend colmo di partite per il Settore Giovanile della Lazio. Ad aprire le danze sarà l’Under 14 di Simone Gonini che, nella giornata di sabato, affronterà in trasferta il Sansa in occasione della 9^ giornata del campionato elite di categoria. Saranno tre, invece, le gare casalinghe in programma nella domenica. L’Under 17 di Paolo Ruggeri ospiterà la compagine pari età del Torino, mentre le selezioni Under 16 ed Under 15 affronteranno lo Spezia tra le mura amiche. Gara in trasferta, invece, per l’Under 13 di mister Barnia che, in particolare, sfiderà il Circolo Canottieri Roma. A chiudere del tutto il programma sarà l’Under 14 che, nel campionato Pro, affronterà il Perugia Calcio in trasferta nel pomeriggio di martedì.