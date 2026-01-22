Giovane Lazio, il Napoli accelera per l’attaccante. Gli aggiornamenti

Giovane Lazio, il club partenopeo è in pressing sull’attaccante brasiliano dell’Hellas Verona. Il punto della situazione

Il mercato del Napoli subisce una brusca accelerata dettata dalle contingenze dell’infermeria. Nelle ultime ore, le strategie del club azzurro sono cambiate radicalmente a causa del ko fisico di uno degli elementi più qualitativi della rosa, costringendo il direttore sportivo Giovanni Manna a stringere i tempi per un obiettivo già nel mirino.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo X, il Napoli ha deciso di accelerare ufficialmente per Giovane, il talento brasiliano dell’Hellas Verona, a seguito del serio infortunio occorso a David Neres. La tempistica della trattativa, che sembrava potesse protrarsi fino agli ultimi giorni di gennaio, ha subito una virata decisiva per consegnare ad Antonio Conte un rinforzo immediato.

L’emergenza spinge il Napoli verso Giovane

L’infortunio di David Neres, che rischia uno stop prolungato proprio nel momento cruciale della stagione, ha creato un vuoto tecnico sulla fascia destra che va colmato senza indugi. La scelta è ricaduta su Giovane, classe 2003, autore di una prima parte di campionato straordinaria con la maglia del Verona.

Come sottolineato da Alfredo Pedullà, la trattativa è ormai entrata nella fase dei dettagli. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro per assicurarsi il calciatore, sbaragliando la concorrenza della Lazio e garantendo all’allenatore una pedina capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo.

Le nuove gerarchie tattiche con Giovane

L’arrivo di Giovane non servirà solo a sostituire numericamente l’infortunato David Neres, ma ridisegnerà anche i compiti di alcuni senatori. Un dettaglio tattico fondamentale emerge proprio dalle indiscrezioni di mercato: il ruolo di Matteo Politano.

Al suo rientro a pieno regime, infatti, Matteo Politano è destinato a essere impiegato stabilmente come “quinto” di centrocampo nel 3-4-2-1 di Antonio Conte. In questa nuova veste tattica, più di sacrificio e copertura, il numero 21 azzurro lascerà spazio sulla trequarti ai profili più offensivi. In quella zona di campo, dunque, Giovane andrà ad aggiungersi ad Antonio Vergara, il giovane talento di Frattaminore che ha già convinto lo staff tecnico per duttilità e spirito difensivo.

Il duello tra Giovane e Vergara sulla trequarti

Con lo spostamento di Matteo Politano sulla linea dei mediani, la batteria dei trequartisti destri vedrà una sana competizione tra gioventù e freschezza. Giovane porterà quella capacità di saltare l’uomo e quel dribbling secco che mancavano dopo lo stop di David Neres, mentre Antonio Vergara continuerà a rappresentare l’opzione di equilibrio, grazie alle sue statistiche d’élite nel recupero palla.

Questa mossa di mercato conferma la volontà della società partenopea di non lasciare nulla al caso. L’acquisto di Giovane, spinto dall’esigenza di coprire l’assenza di David Neres, garantisce al Napoli profondità e diverse soluzioni tattiche per affrontare la volata finale in campionato e nelle coppe.

