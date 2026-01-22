Giovane Lazio, è fatta per il trasferimento al Napoli! Gli aggiornamenti

Giovane Lazio, pare fatta per il trasferimento dell’attaccante dall’Hellas Verona al Napoli ! Tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale regala un colpo di scena che sposta gli equilibri della Serie A. Uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione, l’attaccante brasiliano dell’Hellas Verona, è ufficialmente a un passo dal vestire la maglia azzurra, lasciando l’amaro in bocca alla dirigenza biancoceleste che lo seguiva da tempo.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, l’operazione per il passaggio di Giovane al Napoli è ormai definita in ogni dettaglio. Il club partenopeo ha sbaragliato la concorrenza con un’offerta economica monstre, assicurandosi le prestazioni di uno dei talenti più cristallini del campionato.

Le cifre del trasferimento di Giovane al Napoli

L’affare si è sbloccato grazie a un investimento complessivo di 20 milioni di euro che il Napoli verserà nelle casse del Verona. Una cifra importante che testimonia la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di rinforzare immediatamente il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte, specialmente dopo la cessione di Noa Lang e l’infortunio di David Neres.

Per Giovane, il salto di qualità è accompagnato da un contratto blindatissimo: il brasiliano firmerà un accordo fino al 2030, con un’opzione di prolungamento fino al 2032. Questa mossa conferma come la società campana veda in lui non solo un rinforzo immediato, ma un pilastro su cui costruire il futuro del club per i prossimi anni.

La beffa della Lazio per Giovane

Il colpo messo a segno dal Napoli rappresenta una vera e propria doccia fredda per la Lazio. Il direttore sportivo Angelo Fabiani aveva individuato in Giovane il profilo ideale per dare freschezza all’attacco di Maurizio Sarri, ma l’inserimento prepotente degli azzurri ha cambiato le carte in tavola.

Nonostante il forte gradimento manifestato dal giocatore verso la destinazione romana nelle scorse settimane, la capacità di spesa del Napoli e la velocità nel chiudere l’accordo con l’Hellas Verona hanno fatto la differenza. La Lazio si trova ora costretta a virare su obiettivi alternativi a pochi giorni dalla chiusura del mercato, dovendo gestire la delusione per un obiettivo sfumato proprio al fotofinish.

Il ruolo tattico di Giovane nel Napoli di Conte

Dal punto di vista tecnico, l’arrivo di Giovane garantisce ad Antonio Conte una duttilità preziosa. Il brasiliano può agire sia come trequartista che come esterno d’attacco, portando quella rapidità nel dribbling e quell’imprevedibilità necessarie per scardinare le difese avversarie.

Con l’ufficialità ormai imminente, Giovane è atteso a Castel Volturno per le visite mediche di rito. Per il Napoli si tratta di un acquisto strategico che chiude il buco lasciato dalle partenze eccellenti, mentre per il Verona l’ennesima plusvalenza d’oro conferma l’ottimo lavoro di scouting del club scaligero.

LEGGI ANCHE: Giovane Lazio, il Napoli accelera per l’attaccante. Gli aggiornamenti

