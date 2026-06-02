Giornata speciale in casa Lazio, la società celebra l’anniversario del riconoscimento come Ente Morale! Il comunicato

Lazio, anniversario storico per i biancocelesti in questo 2 giugno: sono passati ben 102 anni dal prestigioso riconoscimento unico d’Italia

Il 2 giugno 1921 rappresenta una data storica per la Lazio. In questa giornata, che coincide con la Festa della Repubblica italiana, il club biancoceleste ottenne il riconoscimento come Ente Morale, un traguardo unico a livello nazionale e internazionale. Questo status certifica il ruolo della società non solo come realtà sportiva, ma anche come ente impegnato nella promozione dei valori civili e sociali, sottolineando la sua importanza nel contesto culturale italiano e nella storia del calcio.

🗓️ 2 giugno 1921: la S.S. Lazio è riconosciuta come Ente Morale, unica Società a livello nazionale e internazionale ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento#AvantiLazio pic.twitter.com/L2HTnuoWxg — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2026

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Lazio, celebrazione e significato del riconoscimento

Il riconoscimento come Ente Morale ha rappresentato per la Lazio un segno di prestigio e di responsabilità, distinguendola tra tutte le società sportive italiane. Il club ha sempre valorizzato questo status, che testimonia l’impegno verso lo sport, la cultura e la comunità, rafforzando il legame tra la società e i propri tifosi.

L’anniversario di questa importante ricorrenza viene celebrato ogni anno come momento di riflessione sulla storia e i valori della Lazio, ricordando le radici e l’evoluzione del club nel tempo.

Lazio, comunicato ufficiale e celebrazione sui social

In occasione dell’anniversario, la società capitolina ha voluto condividere il proprio orgoglio con tifosi e appassionati, pubblicando un comunicato ufficiale su X per ricordare questo giorno storico:

«Oggi, 2 giugno 1921, la nostra S.S. Lazio ottenne il riconoscimento come Ente Morale, un privilegio unico a livello nazionale e internazionale. Un giorno storico che celebriamo con orgoglio, nel segno della nostra storia e dei valori che ci contraddistinguono»

Il club continua così a mantenere viva la memoria di questo traguardo, ricordando l’importanza della propria identità e rafforzando il legame con la città di Roma e con l’intera comunità sportiva.