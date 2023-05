Giordano su Lotito: «Futuro ds? Ora si deve decidere» Le parole dell’ex giocatore della Lazio

Intervistato dai microfoni di Radiosei, l’ex Lazio, Bruno Giordano, è tornato a parlare del futuro dirigenziale biancoceleste.

LOTITO– «Le parole di Tare ed il futuro del DS? Fino a ieri non c’era la certificazione della Champions. Giustamente Lotito doveva mandare le cose per il verso giusto anche in termini di rapporti. Da oggi si programma, da oggi si deve decidere. Le squadre si fanno in questo momento, le squadre vanno costruite. E’ il momento di chiudere questo discorso e che Lotito decida chi sarà il suo direttore sportivo. Tare o non Tare, adesso si deve costruire il futuro. L’obiettivo è stato raggiunto, adesso non c’è più tempo da perdere »

