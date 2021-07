Giordano: «Sarri deve fare le sue richieste sul mercato. Immobile...»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Lazio in vista della prossima stagione, soffermandosi poi su Immobile

L’ex attaccante di Lazio e Napoli Bruno Giordano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei biancocelesti e del nuovo tecnico Sarri, analizzando poi le prestazioni di Ciro Immobile con la maglia della Nazionale.

Le sue parole: «Cosa direi a Sarri? Fatti comprare i giocatori che ritieni più utili al tuo gioco. Poi lavorare sulla testa dei calciatori, dopo 5 anni di gioco completamente diverso può essere difficile. Il momento di Immobile? Ciro è troppo umorale, in alcuni momenti non ce n’è per nessuno, in altri va in crisi così come ora. Non capisco perché si crea determinate problematiche».