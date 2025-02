Giordano sulla Lazio: «Milan e V.Plzen non sono decisive per la stagione ma già una bella vittoria domenica aiuterebbe»

Condividi via email

Giordano, l’ex biancoceleste rilascia alcune considerazioni in prossimità della partitissima di domenica sera contro il Milan. Ecco cos ha detto

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è intervenuto l’ex biancoceleste Bruno Giordano, il quale alla luce della partita di domenica sera con il Milan fa il punto della situazione della stagione delle aquile rilasciando queste parole

PAROLE– «Milan e Viktoria Plzen non saranno decisive, ma quasi, perché indirizzeranno parecchio. Con un bel risultato a San Siro si terrebbe lontano il Milan. La sconfitta peserebbe molto sul morale e sulla classifica. Vincendo invece si manderebbe un segnale importante alla Juventus per la corsa al 4° posto. In Europa League bisogna sbagliare invece il meno possibile ».