Giordano: «Lazio superiore al Celtic, Guendouzi? Per me può giocare titolare» Le parole dell’ex

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ha parlato del match tra Lazio e Celtic:

LE PAROLE- La Lazio è superiore tecnicamente rispetto al Celtic, ma poi bisogna essere veloci nell’attaccare la porta. Così si possono mettere in grande difficoltà, la differenza di qualità è chiara ma non basta. Se facciamo un’azione noi ed una loro, la vinciamo noi. Per quanto riguarda le scelte a centrocampo non è facile immaginare le scelte di Sarri. Io darei una maglia da titolare a Guendouzi. Il francese ha il ritmo europeo, sa battagliare, poi scegliere gli altri due tra quelli che ci sono. Non metterei Vecino a fare il playmaker. In quella zona sceglierei sempre uno tra Cataldi e Rovella. Farei fatica a mettere fuori Guendouzi come Luis Alberto, poi è chiaro che dipende dalle condizioni fisiche. Non farei troppo ragionamenti in ottica campionato, quella di questa sera è una gara molto importante per il girone