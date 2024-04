Giordano: «Lazio scombussolata dall’addio di Sarri? Il giocatore se ha alibi ci sguazza»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha così parlato della situazione attuale in casa biancoceleste: le dichiarazioni

Bruno Giordano, ai microfoni di Radiosei, ha parlato così della situazione in casa Lazio.

LE PAROLE – «Squadra scombussolata dall’addio di Sarri? E allora cosa dovrebbero dire i giocatori del Verona o della Roma? Siamo anche noi che non dobbiamo continuare a fornire alibi. Il giocatore se ha questo possibilità ci sguazza. È giusto che il tifoso si aspetti sempre grandi prestazione, anche in questo finale di stagione. Se non riusciranno a fornirle, sarà un loro problema».