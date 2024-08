Giordano: «La Lazio ha AFFRETTATO gli acquisti, ora è INGOLFATA. Ma ho QUESTA speranza»

Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, dice la sua sulle mosse di calciomercato della Lazio: le dichiarazioni

Intervistato da Radio Laziale, Bruno Giordano ha così commentato i movimenti del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Giocatori in uscita? Non credo che la Lazio possa andare sul mercato senza vendere. Di giocatori da prendere ce ne sono e sono ovunque. Bisogna conoscerli e avere la facoltà di prenderli. Quest’anno secondo me siamo stati troppo affrettati negli acquisti e ci siamo ingolfati in alcuni ruoli. Sull’ala destra abbiamo Noslin, Isaksen e Tchaouna, uno in meno ci permetterebbe di fare un nuovo acquisto. Per alcuni elementi potevamo andare su altri profili. Su Noslin sono stati spesi tanti soldi, in un momento poi in cui c’era ancora Immobile. Poi gli è stato cambiato ruolo ed è arrivato Dia. La speranza ora è che possano arrivare nuovi giocatori».