Giordano: «La Lazio deve andare sempre forte, se abbassa la tensione...»

Bruno Giordano, storico ex attaccante biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha commentato il pareggio della Lazio in casa della Sampdoria.

PAREGGIO – «Non so se quello di ieri è stato un problema fisico o mentale. Ho notato nella ripresa che si palleggiava bene, ma senza più cercare la profondità. Il divario è stato enorme, ma nel calcio di oggi il minimo vantaggio non basta. La Lazio ha cambiato poco rispetto lo scorso anno, i concetti sono quelli della scorsa stagione. L’Inter ha dato consapevolezza, ma appena abbassi la tensione fai gare stile Torino in cui si è visto poco sotto l’aspetto del gioco. C’è da andare forte, tutte sono imperfette, sarà un altro campionato pazzo. Della Lazio mi piace molto il gruppo che so è creato. Penso all’esultanza sotto la Curva Nord con Marcos Antonio sembrava un raccattapalle».

ASSIST MILINKOVIC – «Gesto tecnico che nessuno può togliergli. Ha trovato un equilibrio, non viene condizionato dalle voci di mercato. Per valere i famosi 100 milioni quelle giocate devi farle anche in palcoscenici più alti».

NAPOLI – «Il pareggio con il Lecce può togliere delle certezze. Si è mantenuta ad un certo livello, anche se l’assenza di Koulibaly peserà. Ora si è tornati alle paure delle solite annate. Il timore di non concretizzare nonostante potenzialità ed aspettative».