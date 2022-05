Giordano: «Dò 10 a Leiva, 7-8 a Strakosha e Luiz Felipe. Su Immobile...»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei della stagione della Lazio e di alcuni singoli. Le sue parole

VOTI AI SINGOLI – «10 A Lucas Leiva: portato professionalità ed equilibrio, nonostante non fosse più un ragazzino. Professionista esemplare e straordinario. Strakosha e Luiz Felipe si sono comportati bene, ma le prestazioni non sono mai state all’altezza di Leiva. Entrambi 7-8, hanno rispettato i ruoli, tutti e tre lasciano un bel ricordo, ma Leiva resta una perla nella collana biancoceleste».

IMMOBILE – «Diciamo sempre le stesse cose, non ci sono più aggettivi. La Lazio senza Immobile avrebbe 2 o 3 posizioni in classifica in meno. Quando c’è lui la Lazio è un’altra cosa, lui è il valore aggiunto e le sue prodezze ormai non fanno più notizia. Poteva subire qualcosa ad inizio stagione con il cambio di tecnico, ma lui è stato bravo a mettersi a disposizione, è sempre lui, con qualsiasi modulo».