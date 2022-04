Giordano: «Alla Lazio si passa da un eccesso all’altro nel giro di 90’»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei della Lazio di Sarri in vista del Genoa. Le sue dichiarazioni

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei della Lazio di Sarri.

«Genoa-Lazio banco di prova per capire se la Lazio ha imparato la lezione? Ce lo chiediamo spesso, la realtà è che questo gruppo ha un problema che riguarda la continuità di rendimento mentale. Non abbiamo risolto i problemi vincendo con una buona squadra come il Sassuolo che faceva a meno di Berardi e Lopes. La Lazio ha giocato bene, con le giuste motivazioni, ma abbiamo anche rischiato di prendere qualche gol. Il problema non è superato dopo questa vittoria, i giudizi vanno dati sempre a lunga scadenza. Qui si passa da un eccesso all’altro nel giro di novanta minuti. La storia dice che la flessione è sempre dietro l’angolo. Ora c’è il Genoa, da quando è arrivato Blessin è diventata una squadra da battaglia. E’ un piccolo Hellas»