Giletti: «Muriqi non ha qualità, come ha fatto la Lazio a comprarlo?». Le parole del giornalista sull’attaccante biancoceleste

Nel corso di una diretta Twitch con calciomercato.com, in cui ha parlato tanto della “sua” Juventus (squadra di cui è gran tifoso), il giornalista Massimo Giletti ha sfiorato anche l’argomento Lazio:

«Chi ha passione vede i giocatori. Per esempio, mi chiedo: come ha fatto la Lazio a comprare Muriqi?! Si capisce che non ha i piedi, non ha qualità.»