Gila Lazio, lo spagnolo RIPRENDE la titolarità. Provata una coppia INEDITA: lui il suo compagno

Gila si riprende il posto da titolare nella sua Lazio: Baroni lo ha provato in una coppia inedita con un compagno inaspettato

Mario Gila è pronto a tornare tra i titolari della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo è stato provato in allenamento in una coppia inedita con il nuovo arrivato Gigot. Il francese sta recuperando la forma fisica e in passato, al Marsiglia, ha dato rassicurazioni nel ruolo di centrale difensivo.

Baroni pensa a una super stagione piena di impegni e non vuole escludere alcuna possibilità di formazione. Avere tutti i giocatori pronti a qualsiasi evenienza potrà certamente risultare utile. Con Patric e Romagnoli ancora a parte, la coppia Gila-Gigot ha potuto cominciare a conoscersi.