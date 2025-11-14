Gila Lazio, l’addio a gennaio è sempre più probabile: quella big di Serie A fa sul serio. Presentata la prima offerta a Lotito

Gila Lazio, l’Inter non molla la pista del difensore spagnolo. Pronta una offerta di 20 milioni e un aiuto a Lotito in Lega. Il retroscena.

Il tema “Gila Lazio” sta rapidamente diventando uno dei più caldi del mercato invernale. L’Inter ha infatti deciso di muoversi con decisione per Mario Gila, difensore spagnolo ormai divenuto un punto di riferimento della retroguardia biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’assalto nerazzurro potrebbe essere anticipato già a gennaio, con una prima offerta da 20 milioni di euro presentata al presidente Claudio Lotito. La risposta del numero uno della Lazio, però, è stata fredda: la società capitolina valuta Gila molto di più, soprattutto considerando il suo percorso di crescita e il peso che ha assunto nella squadra. A complicare ulteriormente il quadro Gila Lazio c’è la clausola del Real Madrid, che detiene ancora il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

Il nodo rinnovo rappresenta un altro punto delicato nella vicenda Gila Lazio. L’entourage del giocatore, guidato dal procuratore Camano, ha già sostenuto diversi incontri con la dirigenza per discutere il prolungamento del contratto in scadenza nel 2027. Tuttavia, non sono arrivati segnali concreti: le trattative sono ferme, e a un anno e mezzo dalla scadenza il valore del difensore rischia inevitabilmente di svalutarsi. Lo scorso giugno era stato il Bournemouth a presentare un’offerta da 35 milioni, respinta da Lotito a causa dell’impossibilità di chiudere per il sostituto designato, Simic. In questo scenario complesso, la Lazio potrebbe valutare la cessione di Gila a gennaio, ottenendo una plusvalenza importante. Ma c’è un ostacolo non secondario: Maurizio Sarri. Il tecnico considera Gila un titolare insostituibile e avrebbe già espresso il proprio veto a una sua eventuale partenza senza un rimpiazzo adeguato.

La vicenda Gila Lazio si intreccia anche con la situazione finanziaria del club. La Lazio si prepara a un mercato di gennaio probabilmente a saldo zero, condizionata dai nuovi parametri sul rapporto tra costi e ricavi, che dovrà scendere al 70% entro il 2026 (attualmente è all’80%). Questo limite non riguarda solo la Lazio, ma diverse società di Serie A, tanto che sono ripresi i dialoghi con le istituzioni sportive per trovare soluzioni meno restrittive.

In questo contesto, Il Messaggero ipotizza un possibile retroscena politico legato al dossier Gila Lazio: Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter e consigliere federale, potrebbe sostenere le richieste di Lotito in vista del consiglio federale del 24 novembre. In cambio del supporto politico, il trasferimento di Gila all’Inter potrebbe diventare una sorta di pedina di scambio, un “pegno” utile a riequilibrare rapporti e alleanze interne alla Lega.

Quel che è certo è che il caso Gila Lazio continuerà a dominare le discussioni di mercato nelle prossime settimane, con possibili sviluppi già all’inizio della sessione invernale.