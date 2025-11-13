Gila lascerà la Lazio? Una big è pronta a far suo il giocatore biancoceleste. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Gila-Inter, stallo sul rinnovo con la Lazio: i nerazzurri osservano e preparano l’affondo

Il futuro di Mario Gila è sempre più al centro delle attenzioni del calciomercato e, in particolare, della Lazio, che rischia di trovarsi presto davanti a un nuovo caso spinoso. Il difensore spagnolo, classe 2000, è diventato una delle rivelazioni più positive nella retroguardia biancoceleste sotto la guida di Maurizio Sarri, conquistando un ruolo da titolare e guadagnandosi la fiducia dell’ambiente laziale. Tuttavia, il suo futuro nella Lazio non appare così scontato. L’Inter infatti avrebbe messo gli occhi su di lui, pronta a sfruttare l’attuale fase di stallo legata al suo rinnovo contrattuale.

Lazio, rinnovo in bilico: stipendio basso e attesa per la nuova proposta

Il contratto che lega Gila alla Lazio scadrà soltanto il 30 giugno 2027, ma il tema del rinnovo è già diventato centrale. Il difensore percepisce un ingaggio di circa 1,1 milioni di euro a stagione, una cifra ritenuta troppo bassa rispetto al suo rendimento e al peso che ha assunto nella formazione biancoceleste. Nonostante le ottime prestazioni con la maglia della Lazio, la dirigenza capitolina non ha ancora presentato un’offerta concreta per adeguare il contratto. Questo ritardo sta inevitabilmente accendendo l’interesse di diversi club, in particolare dell’Inter, che sta valutando un possibile affondo nelle prossime sessioni di mercato.

L’Inter osserva, ma la Lazio deve fare i conti con la concorrenza

L’Inter non è sola nella corsa. Anche il Milan avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Tuttavia, la Lazio non intende privarsi facilmente del difensore, considerato un elemento strategico per il presente e il futuro della squadra. La società di Claudio Lotito dovrà però muoversi in fretta per blindare il giocatore e non lasciare spazio alle pretendenti.

Il fattore Real Madrid e i rischi per la Lazio

A complicare ulteriormente la situazione c’è la clausola inserita al momento dell’acquisto dal Real Madrid, club in cui Gila è cresciuto calcisticamente. I Blancos detengono infatti il 50% sulla futura rivendita del calciatore: un dettaglio che riduce i margini di guadagno per la Lazio e rende più complesso qualsiasi scenario di cessione.

Per il momento, Gila mantiene un profilo basso e non forza la mano. Ma se la Lazio non accelererà i tempi per il rinnovo, l’interesse dell’Inter e delle altre big italiane potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più concreto.

