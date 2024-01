Gigi Riva, spunta un inedito retroscena di calciomercato che riguarda la Lazio

Gigi Riva, secondo quanto riporta TMW spunta un inedito retroscena di calciomercato che riguarda l’ex campione deceduto ieri

Il calcio italiano ieri ha dato il triste annuncio della scomparsa di Gigi Riva, il quale è venuto a mancare a 79 anni a causa di un secondo malore al quale è stato fatale. Secondo quanto riporta TMW spunta a distanza di anni un clamoroso retroscena di mercato che riguarda la Lazio.

Il sito web spiega che Riva avrebbe lasciato il Cagliari solo per la formazione biancoceleste, e di averlo espresso in una trattoria romana al presidente capitolino, perchè aveva individuato in Maestrelli il tecnico giusto per proseguire il suo stile di gioco. La trattativa non andò mai in porto visto che il club biancoceleste non poteva garantire contropartite tecniche alla società sarda.