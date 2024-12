Giannichedda a Juventusnews24.com: «Ecco come vedo la lotta Scudetto»

Le parole di Luciano Giannichedda, ex centrocampista di Lazio e Juve, in esclusiva a Juventusnews24.com sulla lotta Scudetto

L’ex centrocampista della Lazio Giuliano Giannichedda ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Come vede invece la lotta per lo Scudetto? La Juve può ancora rientrare in questo discorso?

«E’ chiaro che ora ci sono tanti punti di distacco dalle prime posizioni. Lì davanti c’è l’Atalanta che se continua così è difficile da riprendere per tutti. Poi c’è l’Inter che per me resta comunque la strafavorita. Diventa difficile, ma chiamandosi Juventus deve provare sempre a lottare».

Capitolo Nazionale: quale futuro attende gli azzurri dopo gli ultimi risultati post Europeo?

«Da quello che si vede sembra che l’Italia si sia rimessa sulla strada giusta. Spalletti è molto bravo e intelligente, ha capito che evidentemente all’Europeo qualcosa non andava. Ha cominciato un nuovo corso su un’altra strada, con calciatori che ora vedo ancora più partecipi. Il CT sta trovando le soluzioni migliori in questo momento».

L’INTERVISTA A GIULIANO GIANNICHEDDA IN ESCLUSIVA SU JUVENTUSNEWS24.COM