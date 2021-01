Gervinho e Osorio ok, D’Aversa con tanti problemi di formazione

Gervinho e Osorio rientrano in gruppo, dopo due giorni di lavoro personalizzato, ci saranno contro la Lazio. E’ la buona notizia di giornata per il nuovo tecnico D’Aversa, che conosce bene le potenzialità della rosa ducale ma dovrà fare a meno di diversi infortunati per la sfida di domenica. Mancheranno sicuramente Iacoponi, Grassi, Gagliolo, Karamoh e Kucka, così a centrocampo sono certi del posto Hernani e Kurtic con Brugman in vantaggio su Sohm. In difesa Valenti dovrebbe essere schierato al fianco di Bruno Alves, e qualora dovesse essere scelta la difesa a tre non è escluso che la retroguardia possa essere comandata proprio da Osorio. In avanti uno tra Cornelius e Inglese, scalpita Brunetta che porterà velocità e strappi in fase offensiva, che servono terribilmente ad una squadra pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere.