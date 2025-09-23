 Genoa Lazio, stangata per i rossoblù: Vieira non ci sarà, svelato il motivo
1 minuto ago

Genoa Lazio, stangata per i rossoblù: Vieira non ci sarà, svelato il motivo dopo la decisione del Giudice Sportivo

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo non porta buone notizie per il Genoa. Oltre alle sanzioni inflitte ai calciatori Matteo Guendouzi e Reda Belahyane, è arrivata anche la squalifica per Patrick Vieira, tecnico rossoblù, che non potrà sedere in panchina nella prossima sfida di campionato contro la Lazio.

La squalifica di Patrick Vieira

La decisione più pesante riguarda però Patrick Vieira, allenatore del Genoa ed ex leggenda dell’Arsenal e della nazionale francese. Nel comunicato si legge che al 54° minuto della ripresa, Vieira avrebbe rivolto una critica irrispettosa agli ufficiali di gara. Successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il tecnico avrebbe pronunciato un’espressione irriguardosa nei confronti del quarto uomo. L’infrazione è stata segnalata sia da un assistente sia dallo stesso quarto ufficiale.

Per questo motivo, Vieira non potrà guidare la squadra dalla panchina nella delicata trasferta contro la Lazio di Maurizio Sarri, un match che si preannuncia fondamentale per la corsa alla salvezza dei rossoblù.

Impatto sulla prossima partita

L’assenza del tecnico francese rappresenta un duro colpo per il Genoa, che dovrà affrontare una delle squadre più organizzate del campionato senza la guida diretta del proprio allenatore. La squadra ligure dovrà affidarsi allo staff tecnico per gestire la gara, mentre Vieira seguirà i suoi uomini dalla tribuna.

Il Genoa si trova dunque a fare i conti con tre assenze pesanti: due a centrocampo e una in panchina. La sfida contro la Lazio diventa ancora più complessa, ma anche un banco di prova per misurare la solidità del gruppo.

Con queste decisioni, il Giudice Sportivo ha ribadito la linea dura nei confronti di comportamenti irrispettosi e scorrettezze in campo, confermando l’importanza del rispetto verso gli ufficiali di gara.

