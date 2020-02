Genoa Lazio, settore ospiti già sold out

I biglietti per la trasferta di Genova in programma domenica prossima erano stati messi in vendita ieri mattina

Quando c’è l’amore la distanza non conta. 505 km possono diventare un tiro di schioppo se tutto viene supportato dall’amore.

L’Olimpico di Roma ed il Marassi di Genova distano esattamente 505 km ma per i laziali è un dato insignificante visto che in meno di 24 ore sono stati polverizzati i biglietti per il settore ospiti. Se si visita infatti il sito di Ticketone, si può notare che non è rimasto disponibile nemmeno un biglietto per il settore ospiti ed i tifosi già chiedono altre disponibilità per rendere il Marassi più vicino all’Olimpico ed annientare i 505 km di distanza con tutto l’amore che i ragazzi di Inzaghi meritano.