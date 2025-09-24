Genoa Lazio, buone notizie per Vieira: Ostigard torna in gruppo, Cornet in crescita. Le ultimissime notizie

Il Genoa si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua stagione con l’impegno in Coppa Italia, in programma domani alle ore 18 contro l’Empoli. La squadra rossoblù, guidata dall’allenatore Patrick Vieira, ex centrocampista di Arsenal e Inter e oggi tecnico deciso a riportare stabilità e competitività al club ligure, vuole affrontare al meglio la competizione nazionale prima di tornare a concentrarsi sul campionato, dove nel prossimo turno affronterà la Lazio.

Le condizioni della rosa rossoblù

In vista della sfida di Coppa Italia, arrivano buone notizie dall’infermeria. Vieira ha infatti ritrovato in gruppo Leo Østigård, difensore norvegese classe 1999, rientrato dopo il duro scontro di gioco con l’attaccante Castro nell’ultima gara di Serie A contro il Bologna. La sua presenza rappresenta un rinforzo importante per il reparto arretrato, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze.

Un altro segnale positivo riguarda Maxwel Cornet, attaccante ivoriano noto per la sua velocità e duttilità offensiva. L’ex giocatore del Lione e del Burnley sta gradualmente recuperando la condizione fisica dopo un periodo complicato e potrebbe tornare presto a disposizione per dare maggiore profondità all’attacco rossoblù.

L’importanza della Coppa Italia per il Genoa

La Coppa Italia rappresenta per il Genoa non solo un obiettivo sportivo, ma anche un’occasione per testare la crescita della squadra sotto la guida di Vieira. Un buon percorso nella competizione nazionale potrebbe garantire visibilità, entusiasmo tra i tifosi e fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato.

L’Empoli, avversario di domani, è una squadra giovane e dinamica, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie al suo gioco rapido e organizzato. Per questo motivo il Genoa dovrà affrontare la partita con la massima concentrazione, evitando cali di tensione e cercando di sfruttare al meglio le proprie individualità.

Con il ritorno di Østigård e i progressi di Cornet, Vieira può guardare con maggiore ottimismo alle prossime settimane. La sfida contro l’Empoli sarà un banco di prova importante per misurare la solidità del gruppo e la capacità di competere su più fronti. I tifosi rossoblù attendono con fiducia: la Coppa Italia può diventare un trampolino di lancio per una stagione da protagonisti.