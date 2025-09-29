Genoa-Lazio, il gesto dei biancocelesti sotto il settore ospiti: la risposta del pubblico

Lazio, applausi dal settore ospiti: il sostegno dei tifosi prima del match con il Genoa. Tutti gli aggiornamenti

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Genoa – Lazio, sfida valida per la Serie A che si preannuncia delicata e ricca di significati. Per i biancocelesti guidati da Sarri, tecnico subentrato in estate con l’obiettivo di rilanciare la squadra, si tratta di un vero crocevia: conquistare punti a Marassi significherebbe restare agganciati alla corsa europea e dare un segnale di compattezza dopo le ultime difficoltà.

Il sostegno dei tifosi biancocelesti

Nonostante la delusione per la recente sconfitta nel derby contro la Roma, che aveva generato fischi e malumori all’Olimpico, i sostenitori della Lazio hanno dimostrato ancora una volta la loro vicinanza. Il settore ospiti dello stadio Luigi Ferraris è infatti sold out, segno tangibile della passione che accompagna la squadra anche nei momenti più complessi. Un supporto che potrebbe rivelarsi decisivo in una gara dall’alto coefficiente emotivo.

Il riscaldamento e l’abbraccio con i tifosi

Durante il consueto riscaldamento prepartita, i giocatori biancocelesti hanno voluto ricambiare l’affetto del pubblico. Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995, tra i più talentuosi della rosa, insieme ai compagni si è avvicinato al settore ospiti per salutare i tifosi. Applausi e cori hanno accompagnato il gesto, trasformando un semplice momento di routine in un segnale di unità. Un incoraggiamento che la squadra spera di trasformare in energia positiva sul campo.

Una sfida chiave per la stagione

La Lazio arriva a Genova con la necessità di ritrovare continuità. Sarri punta sulla leadership dei suoi giocatori. Dall’altra parte, il Genoa di Vieira, oggi allenatore emergente, vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria classifica.

Genoa – Lazio non è soltanto una partita di campionato: è un banco di prova per la squadra biancoceleste, chiamata a reagire dopo le recenti delusioni. Il calore dei tifosi, ancora una volta presenti in massa, rappresenta la spinta in più per cercare un risultato positivo e rilanciare le ambizioni stagionali.