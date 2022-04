Genoa Lazio, pienone in vista al Ferraris: biancocelesti avvisati

In vista di Genoa-Lazio, i tifosi del Grifone sono pronti a riempire le tribune del Ferraris

Si prospetta un clima rovente per la Lazio nella trasferta in terra ligure contro il Genoa. Come riportato da Il Secolo XIX, infatti, non si è spento l’entusiasmo dei tifosi del Grifone dopo la sconfitta in casa del Verona e sono pronti a sostenere la squadra contro i biancocelesti.

E in vista del match di domenica, per lo stadio Ferraris è previsto il pienone.