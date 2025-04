Genoa Lazio: partenza per Genova, arrivo in albergo e partita. Il programma completo e aggiornato dei biancocelesti. Le ultime

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, se non cambiano i programmi la Lazio partirà domattina per Genova, arriverà in albergo per le 11,30 e giocherà alle 18,30.

Quindi la sfida che si sarebbe dovuta giocare al Ferraris ieri alle ore 18, sarà recuperata domani alle 18.30, salvo ulteriori rinvii.