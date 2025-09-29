Genoa Lazio, le parole del tecnico Sarri nel post partita

Genoa Lazio, ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri nel post partita della sfida di Serie A

Maurizio Sarri si è presentato ai microfoni di Sky Sport con il sorriso di chi ha visto la sua Lazio dominare. Dopo il 3-0 inflitto al Genoa, l’allenatore ha sottolineato compattezza, cinismo e crescita della squadra, evidenziando la risposta positiva del gruppo in un momento delicato della stagione. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita della sfida di Serie A:

SISTEMA – «Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo. Non è quello la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, forse il risultato è un po’ troppo largo».

COSA HA DETTO DOPO IL DERBY – «Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito».

SCONFITTA NEL DERBY – «Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura: ho passato una settimana difficile».

GOTTI – « Era la mia fonte, Luca è un ragazzo molto intelligente, capisce ambenti e situazioni più velocemente di me e aveva quasi sempre ragione, io sono più “animale»

BASIC – «Io con Basic ho parlato chiaro il 31 agosto, rimaneva momentaneamente fuori falla lista ma lo consideravo in rosa. Si è sempre allenato con noi con grande impegno, quello che gli avevo detto si è poi avverato e mi ha fatto piacere la risposta seria. Per lui non era una serata semplice».