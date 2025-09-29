 Genoa, parla il ds Ottolini: «Le tante assenze della Lazio sono relative, resta una squadra veramente forte»
Genoa, parla il ds Ottolini: «Le tante assenze della Lazio sono relative, resta una squadra veramente forte»

Ottolini
Db Cremona 05/08/2023 - amichevole / Cremonese-Genoa / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Marco Ottolini

Genoa, il ds Ottolini: «Le tante assenze della Lazio sono relative, resta una squadra veramente forte». Le sue dichiarazioni

Nel prepartita di GenoaLazio, sfida valida per la Serie A e in programma allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, il direttore sportivo rossoblù Marco Ottolini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole hanno messo in evidenza la necessità di una crescita offensiva da parte della squadra guidata da Vieira, oggi tecnico del Grifone.

PAROLE «Tutta la nostra fase offensiva deve fare meglio, abbiamo nuove dinamiche da trovare. Speriamo di essere sulla strada giusta per entrare più dentro l’area e avere più occasioni, ci stiamo lavorando. Le tante assenze della Lazio sono relative, resta una squadra veramente forte che conosciamo bene. Qui a Marassi abbiamo faticato contro di loro negli ultimi anni e vorremmo rifarci stasera».

Un messaggio chiaro, che evidenzia la volontà del club ligure di alzare il livello di pericolosità sotto porta, soprattutto dopo alcune gare in cui la produzione offensiva non è stata all’altezza delle aspettative. Nonostante le numerose assenze che stanno condizionando la formazione biancoceleste, Ottolini ha voluto rimarcare la forza della squadra allenata da Sarri tecnico subentrato in stagione e noto per il suo calcio aggressivo e verticale

Obiettivo: rilancio in classifica

La sfida tra Genoa e Lazio non è soltanto un appuntamento di prestigio, ma rappresenta anche un crocevia importante per la classifica di entrambe le squadre. I rossoblù cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda, mentre i biancocelesti inseguono un piazzamento europeo.

Con queste premesse, il match di Marassi si preannuncia intenso e combattuto, con il Genoa deciso a invertire la tendenza negativa degli ultimi anni contro la Lazio e a regalare una serata di entusiasmo ai propri tifosi.

