Floccari: «La ha qualità e quantità. Milinkovic è incredibile»

Ospite nel salotto di DAZN, l’ex Lazio Sergio Floccari ha commentato il momento della squadra di Sarri: le sue parole

A ridosso del match tra Genoa e Lazio, Sergio Floccari ha analizzato il momento della squadra di Sarri. Ecco le sue parole:

SQUADRA – «La Lazio è in un buon momento per qualità di gioco ed occasioni. Le scorie che lascia il derby le conosciamo tutti, ma ha reagito molto bene, contro il Sassuolo ha creato tanto. Ho visto una squadra determinata a vincere, anche con gli attaccanti che tornavano ad aiutare. Non solo quantità ma anche qualità. La Lazio ha trovato questo assetto, è una squadra applicata e che propone, contro il Sassuolo ha saputo contenere e ripartire».

MILINKOVIC –«Stagione incredibile, lo dicono i numeri. Dà un contributo importante perchè ha caratteristiche uniche, ha grande capacità di gestione è incredibile nel contributo che dà alla squadra»