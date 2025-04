Genoa Lazio, ancora dubbi di formazione per Baroni? Ecco la decisione su Tchaouna. Le ultime

Condividi via email

Genoa Lazio, ancora dubbi di formazione per Baroni? Ecco la decisione su Tchaouna. Cosa ha in mente il tecnico per la sfida

Come riporta il Corriere dello Sport, per la sfida contro il Genoa, Isaksen sarà squalificato e quindi potrà essere l’occasione per Tchaouna di reagire e riscattarsi agli occhi di tifosi.

Baroni deciderà domani le scelte di formazione, Tchaouna avrà la possibilità di tornare titolare e prendersi il futuro in biancoceleste. Serve una scossa, la stagione si sta per concludere e, nonostante la giovane età, la società potrebbe fare delle riflessioni in sede di mercato.