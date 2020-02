Genova si prepara all’invasione biancoceleste: più misure di sicurezza

Domenica sarà Genoa-Lazio, a Marassi un’invasione di biancocelesti: cinquemila i tagliandi staccati. La città si prepara

Dall’Olimpico a Marassi. La scia dell’entusiasmo prosegue e anche Genova sarà invasa dai tifosi biancocelesti. La Lazio, dopo la vittoria conquistata contro l’Inter, è pronta per la delicata trasferta ligure supportata da quasi cinquemila sostenitori: l’uomo in più della squadra di Inzaghi.

Come riportato da La Repubblica, la città si prepara per accogliere l’esodo capitolino: la Questura ha disposto l’aumento del numero degli agenti solitamente impiegati e quello degli steward. Oggi pomeriggio, inoltre, sarò disposta la riunione del Gruppo Operativo Sicurezza per ulteriori misure di prevenzione.