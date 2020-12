GdS, Pioli carica Calhanoglu: il turco alla ricerca della prima gioia personale in campionato

Questa sera la sfida tra Milan e Lazio, Stefano Pioli prepara le sorprese per Simone Inzaghi. Complici le assenze in difesa, la coppia centrale dovrebbe essere formata da Kalulu e Romagnoli, mentre a centrocampo Krunic e Tonali dovrebbero prendersi la mediana “lasciando” Calhanoglu sulla trequarti. Secondo quanto sottolineato nella edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il turco è stato provato anche davanti alla difesa nelle prove tattiche, in caso di forfait all’ultimo minuto di Tonali. Pioli tuttavia non vorrebbe spostarlo dalla trequarti, e nella giornata di ieri ha caricato l’ex Bayer Leverkusen incitandolo a prendersi la squadra sulle spalle. La risposta di Reggio Emilia era stata già importante: assist a Leao per il gol al sesto secondo di match col Sassuolo, poi rete di pregevole fattura cancellata dal VAR alla metà della prima frazione di gioco. Sarebbe stata la prima segnatura in campionato per il numero 10, che questa sera contro la Lazio andrà alla ricerca del primo gol in questa Serie A. Nell’ultimo precedente Calhanoglu ha timbrato il cartellino all’Olimpico, segnando il gol dello 0-1 allo stadio Olimpico nel luglio scorso.