Gaudino: «Ventrone? Vi svelo un retroscena sul Mondiale 2006»

Gaudino, ex preparatore della Juve e dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel ricordo di Ventrone: l’aneddoto sul Mondiale 2006

Claudio Gaudino, ex preparatore della Juventus e dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel ricordo di Ventrone. Le sue dichiarazioni:

MONDIALE 2006 – «Quello era un bellissimo gruppo, che credeva ciecamente nell’allenatore e nel lavoro che faceva: con quelle basi non era automatico vincere il Mondiale, ma

era più semplice provarci, e soprattutto era più facile impostare gli allenamenti. Cercai di ottimizzare la rendita di quel patrimonio. Prima della fine della stagione avevo chiesto a tutti i colleghi dati sulla condizione dei singoli giocatori, per evitare test a cui magari non erano abituati. E ci siamo preparati sulla base di quelle indicazioni. Meraviglioso poter dare il mio contributo a quel trionfo. E poterlo sentire anche mio».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE