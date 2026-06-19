Braglia su Gattuso: «Potrebbe andarsene se la Lazio non darà garanzie!»

L’ex portiere Simone Braglia ha commentato l’attuale situazione della Lazio, soffermandosi sulla posizione di Gattuso. Le dichiarazioni

L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio non è ancora ufficialmente iniziata, eppure l’ambiente biancoceleste è già scosso dai primi, pesantissimi dubbi. Nonostante l’accordo per guidare il club capitolino nel prossimo campionato, il futuro del tecnico calabrese appare già avvolto nel mistero a causa delle possibili divergenze di vedute sul mercato con il presidente Claudio Lotito. A gettare benzina sul fuoco è stato l’ex portiere Simone Braglia, che ha ipotizzato uno scenario clamoroso: le dimissioni lampo prima ancora del debutto ufficiale.

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Il precedente di Gattuso e il rischio rottura

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Braglia ha lanciato un chiaro campanello d’allarme, rievocando quanto già accaduto nella turbolenta carriera del tecnico. Il riferimento è alla brevissima parentesi di Gennaro Gattuso alla Fiorentina nel 2021, quando l’allenatore decise di rescindere il contratto a poche settimane dall’annuncio a causa di promesse non mantenute sulla campagna acquisti. Un fantasma che oggi evoca scenari simili a Formello.

Le parole di Braglia sul destino di Gattuso

L’analisi dell’ex portiere non lascia spazio a interpretazioni e fotografa la forte personalità dell’allenatore calabrese. Le dichiarazioni rilasciate alla fonte radiofonica mettono in guardia la dirigenza laziale: «Gattuso alla Lazio? Alla Fiorentina era stato presentato e poi se n’è andato. Se non ci sono garanzie se ne andrà. Ci sta».