Gattuso Lazio, Viviano: «Sarebbe perfetto per la Fiorentina»

Emiliano Viviano si è espresso sulla possibilità che Gattuso possa sedere sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico è seguito dalla Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Emiliano Viviano ha parlato di Gattuso come possibile allenatore della Fiorentina. L’attuale tecnico del Napoli è seguito anche dalla Lazio.

Le parole dell’ex portiere: «Gattuso sarebbe perfetto per i viola, ricordiamoci cosa sta facendo con gli azzurri, probabilmente arriverà terzo. Anche nel Milan stava per fare un miracolo, e poi ha la giusta esperienza per aiutare Commisso».