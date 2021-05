Gattuso Lazio, il tecnico porterebbe una rivoluzione tattica

Rino Gattuso sembra sempre più vicino a sedere sulla panchina della Lazio: in biancoceleste porterebbe una rivoluzione tattica

La Lazio ormai sembra sempre più vicina a dire addio a Simone Inzaghi e ad accogliere in panchina Rino Gattuso. L’arrivo del nuovo tecnico segnerebbe, dunque, l’inizio di un nuovo ciclo e l’avvio di una rivoluzione tattica in biancoceleste.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore ex Napoli è un fedelissimo del 4-3-3 o del 4-2-3-1 e non sembrerebbe intenzionato ad adattarsi al 3-5-2 proposto da Inzaghi in questi anni. Bisognerà adattare alcuni giocatori come Lazzari, che dovrà abbassarsi a terzino, o Correa, che potrebbe giocare ala; il rientro di alcuni giocatori come Lukaku e Jony, potrebbe aiutare, ma Ringhio chiederà qualche innesto di qualità per completare la rivoluzione. Un grande cambiamento per la Prima Squadra della Capitale, costruita interamente per il modulo proposto in questi ultimi 5 anni per 208 partite.