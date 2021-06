Gattuso, la Fiorentina e Mendes: una bischerata tutta viola

Incredibilmente è già finito il matrimonio tra Gattuso e la Fiorentina, complice la presenza oscura di Jorge Mendes

Nella patria della comicità, ecco una vicenda che farà ridere decisamente poco i tifosi della Fiorentina, orfani già di Gennaro Gattuso (e di Mendes…). Il comunicato del club gigliato cancella il progetto prima ancora che nascesse effettivamente e macchia, senza discussione, l’immagine della società.

Sia chiaro, la vicenda è tutt’altro che lineare e lascia ancora numerosi punti di domanda irrisolti. Soprattutto, come si può cambiare radicalmente idea dopo appena una ventina di giorni? O la Fiorentina ha modificato strategia, oppure il tecnico calabrese ha accettato un po’ troppo frettolosamente. Delle due l’una.

Oggetto primario del contendere, però, pare sia stato il mercato e in particolare la figura dell’onnipresente e onnipotente Jorge Mendes. Il numero uno degli agenti sul pianeta, che cura anche gli interessi di Rino, non avrebbe avuto ruolo centrale nella scelta dei giocatori. Esempio lampante il raffreddamento della pista Sergio Oliveira, per alcuni giorni promesso sposo della Viola.

EDITORIALE COMPLETO SU CALCIONEWS24