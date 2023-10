Gatti Djuric, parla l’agente dell’attaccante: «Era da rosso! Il Var doveva intervenire subito»

Gatti Djuric, l’agente del giocatore veronese è intervenuto in merito al contatto avvenuto tra i due calciatori

Vittorio Sabbatini, manager di Milan Djuric, ha parlato ai microfoni di TV Play dello scontro tra l’attaccante e Federico Gatti durante Juve-Verona

PAROLE – Milan non mi ha detto niente, perché era all’antidoping. Dare un pugno ad un avversario è sicuramente meritevole di un cartellino rosso, sembrava un intervento dei difensori del passato.VAR? Non riesco a darmi una spiegazione perché non sia intervenuto. Non so se ha chiamato l’arbitro e quest’ultimo ha riferito di aver visto il contatto